التعليم: اجراءات جديدة للحد من الغياب قبل الاختبارات النهائية

حمود العنزي (صدى):

أطلقت وزارة التعليم بعض الاجراءات التي تحد من ظاهرة الغياب في الأسبوع الذي يسبق الاختبارات النهائية والذي يبدأ من 13/8/1439 وحتى 17/8/1439هـ بالإضافة لقيام مشرفي عموم الوزارة بزيارة لجميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لمتابعة جودة التطبيق.

وشمل التعميم : استمرار الدوام المدرسي وفق التوقيت الزمني المعتاد طوال العام الدراسي في الدخول والخروج ، استمرار المعلمين في تنفيذ الدروس بشكل فاعل ومتابعة ذلك من قبل المشرفين.

وتضمن أيضًا التاكيد على الطلاب وأولياء أمورهم باستمرار حضور الطلاب ومتابعة حضورهم يوميا مع استمرار توثيق بيانات حضور الطلاب وغيابهم في برنامج نور ، تنفيذ اختبارات شفهية ، تحريرية ، عملية في كل المقررات لاهداف التعليمية وتنفيذ خطط لمعالجة الطلاب في مختلف المواد ، تضمين الجدول المدرسي المعتاد ساعة على الأقل لممارسة النشاط الحر تحت اشراف المعلمين لزيادة أثر التعلم ، وربطها بالمواد الدراسية.

وحذر التعميم من تكثيف الزيارات الميدانية لجميع المراحل الدراسية من جميع القطاعات الإشرافية الإشراف التربوي ، النشاط الطلابي ، توجيه الطلاب وارشادهم ، التربية الخاصة ، الموهوبين ، التعليم الاهلي بإدارات التعليم والمكاتب التابعة لها لتقديم الدعم الازم لمتابعة جودة التنفيذ.