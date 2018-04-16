معلمة يفاجئها زوجها بعد تقاعدها بزوجة ثانية كمكافأة نهاية الخدمة
لم يدر بخلد معلمة بمنطقة الباحة أن تكون مكافأة نهاية الخدمة بعد مسيرة تعليمية امتدت لأكثر من ثلاثون عامًا، قضت منها عشرون عامًا في عش الزوجية ، بأن ترى ضرتها بالعين المجردة لأسباب واهية .
وتعود التفاصيل بحسب مصدر خاص مقرب من المعلمة بـ ” صدى ” ، إلى أنه بعد تقاعد المعلمة تفاجأت بأن زوجها الذي شاركها الحياة يخبرها بزواجه من أخرى ، وذلك بعد أن أبلغها بحاجته إلى فتاة صغيرة تستطيع تلبية احتياجاته بعد أن كبرت في العمر وافتقدت لحيويتها .
وأضاف المصدر لـ ” صدى ” ، أنه ورغم الفاجعة التي ألمت بالمعلمة المتقاعده جراء إحساسها بسيدة أخرى تشاركها في زوجها، فقد كانت المصيبة اعظم حين علمت أن زوجها ارتبط بمعلمة حديثة التعيين ؟!..، وهو ما آلمها حين ينتابها إحساس بأن السنوات التي قضتها معه لم تكن إلا بسبب المرتب الذي كانت تتقاضاه وليس حبًا فيها !! .
فهد[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين راح الاخلاص ,,, هانت العشرة كذا بسهولة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45789 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي والله المكافأة القشرا للمسكينه المتقاعده ,,
,, ماهو بهذا الاسلوب يا مسلم ,, الله يعينها عليك وعلى ما اصابها ,,
فيصل[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 2 ساعتين
دائما ما تكون الصدمات مثل هذه النوع صعبة ,, خاصة بعد العشرة الطويلة
ابو راكان[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 2 ساعتين
جاهل ومتخلف عاد انت من صغرك
ليتك تزوجت وانت صغير كان اشوا
نهى[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي تعتبر خيانة,,, شرعا لا يجوز إلا أن يخبرها
الجوهرة[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعينها على ها النصيبة
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4312 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني ايش كانت تتوقع وترتجي منو …!!!! لازم تحط اسوء الإحتمالات في علاقاتك مع الناس عموماً😕
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 972 ] نشر منذ 1 ساعة
شكل الوضع عند فري يابو راكان والله انه صادق اسير الاقدار
من ناحية اسلوبه با الزواج خطأ المفروض يمهد الطريق بطريقه حلوه ما تجرحها والشرع محلل اربعه اوكيه يابو راكان
يا اللي انت مو متخلف
?[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 1 ساعة
والله عاد هو الشايب..
صدق متخلف. الله يعينها عليه
رااايق[ عدد التعليقات: 4503 ] نشر منذ 54 دقيقة
بأن السنوات التي قضتها معه لم تكن إلا بسبب المرتب الذي كانت تتقاضاه وليس حبًا فيها !! . **!!!!!
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لا حول و لا قوة إلا بالله ***
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بصراحة بالنسبة لي (رأي خاص ) ** !! اللي يتزوج عشان فلوس أو مرتب الزوجة * !!!
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ما يسحق أنوووو يطلق على مسمى ( رجال )*!!
….[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 49 دقيقة
فقد كانت المصيبة اعظم حين علمت أن زوجها ارتبط بمعلمة حديثة التعيين ؟!..،
حين ينتابها إحساس بأن السنوات التي قضتها معه لم تكن إلا بسبب المرتب الذي كانت تتقاضاه وليس حبًا فيها !! .
!!
ماوكلي[ عدد التعليقات: 280 ] نشر منذ 41 دقيقة
الرجال أوفى من النساء وهذه قاعدة
الرجال يخافون الله ويقدرون العشرة أكثر من النساء
الرجال عندنا يبذلون كل شي لخدمة المرأة ورعايتها ،
وما تزوج عليها إلا من تقصير في حياتها الزوجيه والاسرية لو أنها مغنيته وماليه عينه
مايتزوج عليها
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 788 ] نشر منذ 34 دقيقة
ارتبط بمعلمة حديثة التعيين……
هذا فش راجل .. هذا قرادة جرب عايش حياته على راتب النساء