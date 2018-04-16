معلمة يفاجئها زوجها بعد تقاعدها بزوجة ثانية كمكافأة نهاية الخدمة

أماني الغامدي(صدى):

لم يدر بخلد معلمة بمنطقة الباحة أن تكون مكافأة نهاية الخدمة بعد مسيرة تعليمية امتدت لأكثر من ثلاثون عامًا، قضت منها عشرون عامًا في عش الزوجية ، بأن ترى ضرتها بالعين المجردة لأسباب واهية .

وتعود التفاصيل بحسب مصدر خاص مقرب من المعلمة بـ ” صدى ” ، إلى أنه بعد تقاعد المعلمة تفاجأت بأن زوجها الذي شاركها الحياة يخبرها بزواجه من أخرى ، وذلك بعد أن أبلغها بحاجته إلى فتاة صغيرة تستطيع تلبية احتياجاته بعد أن كبرت في العمر وافتقدت لحيويتها .

وأضاف المصدر لـ ” صدى ” ، أنه ورغم الفاجعة التي ألمت بالمعلمة المتقاعده جراء إحساسها بسيدة أخرى تشاركها في زوجها، فقد كانت المصيبة اعظم حين علمت أن زوجها ارتبط بمعلمة حديثة التعيين ؟!..، وهو ما آلمها حين ينتابها إحساس بأن السنوات التي قضتها معه لم تكن إلا بسبب المرتب الذي كانت تتقاضاه وليس حبًا فيها !! .