بالفيديو.. الرئيس اليمني يشيد بـ ” درع الخليج 1 “

فهمي محمد(صدى):

اختتم التدريب العسكري المشترك ” ردع الخليج 1 ” ، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور عديد من رؤساء الدول العربية، وعبّر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن شعوره بالفخر لهذا الإنجاز.

وقال هادي -عبر مقطع فيديو صوره ونشره سفير خادم الحرمين في اليمن، محمد آل جابر، عبر حسابه على موقع التواصل تويتر، اليوم الإثنين، إن درع الخليج 1 هي فخر للمملكة وللعالم العربي.

وتابع: أنه شيء مهم أن نخرج من القمة العربية الـ29 التي استضافتها المملكة، إلى هذه المناورة التي شاركت فيها أكثر من 24 دولة.

وأضاف الرئيس اليمني: ” أنا سعيد جدًّا بما شاهدته اليوم، ونتمنى النجاح للمملكة في قيادة التجمع العربي والإسلامي ” .