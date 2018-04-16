” المياه بضمد ” : فصل الخدمة لمن لم يبادروا بتحديث بياناتهم

تركي السالم(صدى):

أعلنت إدارة خدمات العملاء من خلال فرع خدمات المياه بضمد، أنه خلال الأيام المقبلة سوف تبدأ في فصل الخدمة عن العملاء الذين لم يبادروا بتحديث بياناتهم أو تسديد الفواتير السابقة.

ودعت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، المستفيدين من خدمات المياه بمحافظة ضمد إلى سرعة سداد الفواتير وتحديث بياناتهم الخاصة باشتراكات خدمات المياه.

ويأتي ذلك من خلال زيارة مكتب خدمات العملاء بمقر فرع خدمات المياه بمحافظة ضمد، أو من خلال تحديث بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني الخاص بشركة المياه الوطنية من هنــا .