مطار الطائف الدولي يسجل رقمًا قياسيًا في تاريخه

عبدالعزيز القثامي(صدى):

سجلت حركة المسافرين في مطار الطائف الدولي خلال العام الماضي، أعلى رقم في تاريخ المطار منذ إنشائه قبل أربعة عقود، فقد بلغ عدد المسافرين 1.221 مليون مسافر، وعدد الرحلات 5830 رحلة.

وكشف التقرير الإحصائي الصادر عن إدارة المطار لحركة عمله لعام 2017، أن عدد المسافرين خلال الربع الأول من عام 2017 بلغ 251 ألف مسافر، و311 ألف مسافر في الربع الثاني، و348 ألف مسافر في الربع الثالث، و271 ألف مسافر في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال مدير مطار الطائف الدولي عبد الوهاب بخاري، إن مواصلة مطار الطائف تسجيل الأرقام القياسية، خلال رحلته الممتدة لـ 40 عاما، يأتي في ظل الدعم غير المحدود، الذي تلقاه الهيئة العامة للطيران المدني من الحكومة السعودية.

وبين بخاري أنه خلال العام 2017 تم تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية لمطار الطائف.