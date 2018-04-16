بالصور.. مجاهدو جازان يقبضون على 666 متسللاً و3615 لتراً من الخمور

تركي السالم(صدى):

قال المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله بن قزيز إنه وفي إطار تنفيذ مهام فرع إدارة المجاهدين في منطقة جازان لمساندة مهام تنفيذ نظام أمن الحدود ، ومكافحة تهريب وترويج المخدرات والمسكرات ، فقد تم بتوفيق الله خلال شهر رجب 1439هـ القبض على 75مهربا ، و666 متسللا ، وتم في حوزتهم ضبط 258 كيلو جرام من الحشيش المخدر ، و3615 لتر من الخمور ، بالإضافة الى 3 أطنان و443 كيلو جرام من نبات القات.

وأضاف بن قزيز أن رجال إدارة المجاهدين بمنطقة جازان لن يألوا جهدا في مساندة زملائهم بالقطاعات الامنية لمواجهة محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود والتصدي لكل من يسعى المساس بأمن الوطن.