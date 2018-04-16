” سامسونج ” تستكشف استخدام ” بلوك شين ” لتتبع الشحنات العالمية

عادل الحربي(صدى):

كشف تقرير لـ ” بلومبرغ ” ، أن ” سامسونج ” تدرس استخدام منصة ” بلوك شين ” لإدارة سلاسل التوريد العالمية.

وأفاد التقرير أن ” سامسونج إلكترونيكس ” تنشئ بالفعل نظامًا لدفتر الحسابات الموزعة لتتبع الشحنات الدولية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض تكاليف الشحن بنسبة 20%.

وتطور ” Samsung SDS ” – شركة الخدمات اللوجيستية وتكنولوجيا المعلومات التابعة للمجموعة – المنصة، وأكد نائب رئيس الشركة ” سونج كوانج-وو ” على تأثيرها الهائل على سلاسل التوريد في الصناعات التحويلية، حيث تعد ” بلوك شين ” منصة أساسية لدعم التحول الرقمي لديهم.

وستشحن ” إس دي إس ” حوالي 500 ألف طن جواً وحوالي مليون حاوية شحن هذا العام، وهي بضائع قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، كما يسهم التحول إلى نظام قائم على ” بلوك شين ” في خفض النفقات العامة مثل وثائق الشحن المكلِّفة والاستجابة بسرعة أكبر لتحركات السوق.