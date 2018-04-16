الهلال يخسر من الاستقلال أسيويًا
حقق نادي الاستقلال الإيراني ، الفوز على نظيره الهلال ، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الإثنين ، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات .
وسدد لاعب الاستقلال وريا غفوري هدف الفوز الوحيد للفريق خلال الدقيقة الـ 36 من عمر الشوط الأول ، ليخرج الزعيم رسميًا من البطولة بعد أن أنهى آخر لقاءاته .
الواضح[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
قلنا لكم يا فريق النفق الكبير انسو عقدتكم النفق الكبير وسوف تاخذون الاسويه بمسماها الجديد وتصلون للعالميه ههههههههههههههههههه ولكن النفق الكبير يبدوا انه معشش في رؤسكم لذا تخرجون كل موسم هههههههههه وفي المره هذه خرجتم بدري ربما تذكرتم النفق الكبير بدري هههههههههههههههه ويقال ان ال شخ يريد ان يواسيكم باستضافه كاس العالم للانديه ويجعلكم تشاركون فيها بعد ان عجزتم عن الوصول اليها بلملعب يريد ان تشاركوا فيها عن طريق الاستضافه مثلكم مثل قطر هههههههههههههههههههههه يعني تصبح مقوله العالميه صعبه قويه تتبدل وتصبح العالميه بلااستضافه سهله قويه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يا فريق ابو نقطتين هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
يانصر معاك للأبد 💛[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين
مالت عليكم
مفشلينا في كل مكان
نقطتين عشان الجميع يعرف إن الدوري ماتستحقونه
والله لو لا الدعم اللي جاكم ماخذتوه يابو نقطتين
العالميه صعبه قويه
يانصر معاك للأبد 💛[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين
فرحانين بالرخصه الاسيويه وآخرتها يطلع من دوري المجموعات وبدون اي فوز حتى الفرق الهنديه ماتسويها
رااايق[ عدد التعليقات: 4503 ] نشر منذ 2 ساعتين
أفاااا *********!!!!!!
الواضح[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 1 ساعة
الحقيقه قلنا لكم يا فريق النفق الكبير انسوا عقده لقبكم وسوف تاخذون اسيا بمسماها الجديد وتصلون للعالميه ههههههههههههههههههه ولكن يبدو ان لقبكم النفق الكبير مازال معشعش في رؤؤسكم لذا تخرجون كل موسم ولكن هذه المره خرجتم بدري ربما تذكرتم لقبكم النفق الكبير بدري ههههههههههههههههههه ويقال ان ال شخ حس بمعاناتكم ويريد ان يستضيف هذه البطوله العالميه لكي تشاركوا فيها بالاستضافه بعد ان عجزتم عن الوصول اليها عن طريق الملعب مثلكم مثل قطر هههههههههههههه وتصبح كلمه العالميه صعبه قويه تتغير الي العالميه بلااستضافه سهله قويه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يابو نقطتين ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 972 ] نشر منذ 1 ساعة
على الاقل الهلال عمكم ياخذ كل سنه بطوله او بطولتين مو زي نادي الفقر فاضحينا داخلي وخارجي الفيفا ما عرفنا غير من قضايا نادي الفقر سود الله وجيهكم
وشكلكم اليوم من مشجعين نادي الاستقلال
وعلى فكره الهلال عمكم قبل 3 ايام اخذ بطولة الدوري يعني عادي يخرج من اسيا وهو النادي الوحيد السعودي اللي يلعب في اسيا كل سنه مو زي نادي الفقر حتى الرخصه ما قدر يطلعها من فضايحه با الفيفا
فضحتونا عند الفيفا سود الله وجيهكم على ماهي سودا من قبل
متابع[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 1 ساعة
المشكلة أنه بطل الدوري .. بعد الفلم الهندي مع الفتح.. الآن بانت الحقايق بنقطتين يقبع في آخر الطابور الآسيوي .
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 972 ] نشر منذ 1 ساعة
بنقطتين بس مشرفك يا فقراوي غصب عنك
اذا جاء طاري الهلال انت وامثالك توقفون تمام
فاااااااهم يا فقراوي
يانصر معاك للأبد 💛[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 1 ساعة
استاهل غلاك سود الله وجيهكم انتم يابو نقطتين
قالك الدوري الجميع عارف كيف خذتوا الدوري
وبعدين احنا خذنا بطولتين ومن امامكم في شهر
الفيفا اللي تقول على بوابتها اسم ماجد عبدالله وفي سجلاته العالمي اول نادي من اسيا
سود الله وجيهكم ونويديكم ابو نقطتين
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 972 ] نشر منذ 57 دقيقة
على شحم انت وناديك الخايس
هذي اسطوانه مشروخه دايم تقولونها الدوري اذا فاز به عمك الهلال تطلعون بموضوع انكم عارفين كيف اخذه عمك الهلال با التحكيم او باي شئ ثاني
وعلى فكره هذا اخر رد مني على الفقراويه روحو سددو اللي عليكم با الفيفا واسم ماجد اللي حاطينه على بوابة الفيفا هذا يدل على طريق المكتب الخاص بفضايحكم با الفيفا
فضحتونا سود الله وجيهكم ووجهك انت با الذات يا فقراوي
قالوه من زمان دع القافله تسير والفقراويه يهوهو
يانصر معاك للأبد 💛[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 19 دقيقة
سود الله وجهك أنت يالمعتوه
ايش قال هالسلتوح آخر رد ههههههههههه ههههههههههه
طبيعتكم الفرار اذا انحشرتم
اذلف انت وردودك اللي زي وجهك
ايش قال اخر رد اذلف يابو نحشه
ابركها من ساعه إن هالشكيلات تهرب ماترد