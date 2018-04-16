الهلال يخسر من الاستقلال أسيويًا

ماجد محمد(صدى):

حقق نادي الاستقلال الإيراني ، الفوز على نظيره الهلال ، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الإثنين ، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات .

وسدد لاعب الاستقلال وريا غفوري هدف الفوز الوحيد للفريق خلال الدقيقة الـ 36 من عمر الشوط الأول ، ليخرج الزعيم رسميًا من البطولة بعد أن أنهى آخر لقاءاته .