محمد بن زايد يؤكد وحدة صف المملكة والإمارات ضد الإرهاب

نايف السالم(صدى):

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولي عهد أبو ظبي ، إن المملكة والإمارات يقفان دائمًا في صف واحد بأسس ثابتة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة العربية ضد داعمي الإرهاب .

وقال ” بن زايد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : الامارات والسعودية تقفان دائماً في خندق واحد وإن تحالفهما يقوم على أسس ثابتة وقواعد صلبة من التفاهم والرؤية والعمل المشترك؛ من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وحماية مرتكزات الأمن العربي في مواجهة أي مخاطر أو تهديدات .