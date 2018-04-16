خادم الحرمين الشريفين يصل الرياض قادمًا من المنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

وصل – بحفظ الله – ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم إلى الرياض قادماً من المنطقة الشرقية.

واستقبال خادم الحرمين الشريفين عند باب الطائرة بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قد غادر المنطقة الشرقية في وقت سابق اليوم.