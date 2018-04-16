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ضب يثير الرعب في مسكن عاملة وافدة شرق الرياض

ضب يثير الرعب في مسكن عاملة وافدة شرق الرياض
نايف السالم(صدى):

أثار ” ضب ” حفيظة عاملة وافدة من الجنسية اليمنية شرق مدينة الرياض وذلك بعد باغتهم لداخل الشقة التي يقطنوها بحي النسيم الشرقي .

وبحسب مصدر خاص بـ ” صدى ” فقد استيقظ سكان الحي فجرًا على أصوات عمالة وافدة من الجنسية اليمنية ، واعتقد الأهالي في الوهلة الأولى بأنهم تعرضوا لعملية سطو ، قبل أن يتضح لهم أنه ليس سوى ” ضب ” متوسط الحجم ، من المتوقع أن يكون قد تسلل لهم من إحدى الشقق المجاورة ، وسط دهشتهم من حالة الرعب التي انتابت الوافدين!

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 45789 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههه ,,

, لا ويبون يحررون بلادهم ,,

[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله انا لو مكانها كنت ارتعبت هههههههه

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 2 ساعتين

البنات بيشوفوا ها الكائنات كالأسد والضباع ههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 2 ساعتين

حدا يخاف من ها الفصعون الصغير

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههه
شنو هذا

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين

دة يثير الرعب
هههههههههههه هههههههههههه

[ عدد التعليقات: 9810 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههه. يازِقــنه زِقــناه .😋😋.
.
طـــــــــيب أعـــطونــي إيـــــاه أربــيه .🤔🤗.

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