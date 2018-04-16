ضب يثير الرعب في مسكن عاملة وافدة شرق الرياض
أثار ” ضب ” حفيظة عاملة وافدة من الجنسية اليمنية شرق مدينة الرياض وذلك بعد باغتهم لداخل الشقة التي يقطنوها بحي النسيم الشرقي .
وبحسب مصدر خاص بـ ” صدى ” فقد استيقظ سكان الحي فجرًا على أصوات عمالة وافدة من الجنسية اليمنية ، واعتقد الأهالي في الوهلة الأولى بأنهم تعرضوا لعملية سطو ، قبل أن يتضح لهم أنه ليس سوى ” ضب ” متوسط الحجم ، من المتوقع أن يكون قد تسلل لهم من إحدى الشقق المجاورة ، وسط دهشتهم من حالة الرعب التي انتابت الوافدين!
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45789 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههه ,,
, لا ويبون يحررون بلادهم ,,
نهى[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله انا لو مكانها كنت ارتعبت هههههههه
فيصل[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 2 ساعتين
البنات بيشوفوا ها الكائنات كالأسد والضباع ههههههههههههههههه
فهد[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 2 ساعتين
حدا يخاف من ها الفصعون الصغير
جو[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههه
شنو هذا
جو[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
دة يثير الرعب
هههههههههههه هههههههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9810 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههه. يازِقــنه زِقــناه .😋😋.
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طـــــــــيب أعـــطونــي إيـــــاه أربــيه .🤔🤗.