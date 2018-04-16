ضب يثير الرعب في مسكن عاملة وافدة شرق الرياض

نايف السالم(صدى):

أثار ” ضب ” حفيظة عاملة وافدة من الجنسية اليمنية شرق مدينة الرياض وذلك بعد باغتهم لداخل الشقة التي يقطنوها بحي النسيم الشرقي .

وبحسب مصدر خاص بـ ” صدى ” فقد استيقظ سكان الحي فجرًا على أصوات عمالة وافدة من الجنسية اليمنية ، واعتقد الأهالي في الوهلة الأولى بأنهم تعرضوا لعملية سطو ، قبل أن يتضح لهم أنه ليس سوى ” ضب ” متوسط الحجم ، من المتوقع أن يكون قد تسلل لهم من إحدى الشقق المجاورة ، وسط دهشتهم من حالة الرعب التي انتابت الوافدين!