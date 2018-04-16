ميليشيا الحوثي الإرهابية تفشل في إطلاق صاروخ إلى المملكة

فهمي محمد(صدى):

فشلت محاولة ميليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية المدعومة من إيران، قبل قليل، في إطلاق صاروخ باليستي من ” جبل عطان ” بمحافظة صنعاء، كانت تنوي اطلاقة باتجاه أراضي المملكة ولكنه سقط داخل الأراضي اليمنية .

وأوضحت المصادر، أن الصاروخ سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في مناطق أهلة بالسكان؛ دون أن تذكر تفاصيل عن سقوط ضحايا جراء سقوط الصاروخ حتى الآن .