ميليشيا الحوثي الإرهابية تفشل في إطلاق صاروخ إلى المملكة
فشلت محاولة ميليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية المدعومة من إيران، قبل قليل، في إطلاق صاروخ باليستي من ” جبل عطان ” بمحافظة صنعاء، كانت تنوي اطلاقة باتجاه أراضي المملكة ولكنه سقط داخل الأراضي اليمنية .
وأوضحت المصادر، أن الصاروخ سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في مناطق أهلة بالسكان؛ دون أن تذكر تفاصيل عن سقوط ضحايا جراء سقوط الصاروخ حتى الآن .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45781 ] نشر منذ 18 دقيقة
لا هذا الصاروخ مافشل ولكنه رجع الى قواعده سالماً معافى ,,
.. والدليل ماقالته قناة الجزيره نقلاً عن شريفه بنت العبيطه ,,