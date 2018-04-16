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ميليشيا الحوثي الإرهابية تفشل في إطلاق صاروخ إلى المملكة

ميليشيا الحوثي الإرهابية تفشل في إطلاق صاروخ إلى المملكة
فهمي محمد(صدى):

فشلت محاولة ميليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية المدعومة من إيران، قبل قليل، في إطلاق صاروخ باليستي من ” جبل عطان ” بمحافظة صنعاء، كانت تنوي اطلاقة باتجاه أراضي المملكة ولكنه سقط داخل الأراضي اليمنية .

وأوضحت المصادر، أن الصاروخ سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في مناطق أهلة بالسكان؛ دون أن تذكر تفاصيل عن سقوط ضحايا جراء سقوط الصاروخ حتى الآن .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 45781 ] نشر منذ 18 دقيقة

لا هذا الصاروخ مافشل ولكنه رجع الى قواعده سالماً معافى ,,

.. والدليل ماقالته قناة الجزيره نقلاً عن شريفه بنت العبيطه ,,

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