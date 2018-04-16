هيئة الأرصاد تتوقع حالة الطقس ليوم الثلاثاء

علي القحطاني (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، أن تنشط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار ، لتحد من مدى الرؤية الأفقية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة على عدة مناطق بالمملكة ، يوم غد الثلاثاء .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن الحالة الجوية تشمل مناطق الحدود الشمالية ، والشرقية ، والرياض ، والقصيم ، وحائل ، والمدينة المنورة .

وأوضحت أن الرؤية الأفقية تتأثر بسبب العوالق الترابية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة ، بينما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير ونجران ، لتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .