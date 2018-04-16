” تعليم الطائف ” يتابع حالة المعلمات المصابات ويأسف لوفاة طالبين

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أبدى ” تعليم الطائف ” أسفه لوفاة طالبين، خلال حادثين منفصلين، وقعا اليوم جنوب وشمال المحافظة، مشيرًا لمتابعة طالب ثالث ومعلم ومعلمات أصيبوا في الحادثين.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، اليوم الإثنين، أن المدير العامّ للتعليم بالمحافظة محمد بن عامر النفيعي، تابع منذ الصباح حالة الطلاب والمعلم الذين تعرضوا لحادث مروري بـ ” قيا ” جنوب الطائف.

كما اطمأنّ على صحة المعلمات المصابات في حادث مروري آخر شمال الطائف، أثناء توجههن الى مدرستهن، ونتج عن ذلك إصابتهن بإصابات متباينة، ويخضعن للعلاج بمستشفى الملك عبدالعزيز، وحالتهن الصحية مستقرة.