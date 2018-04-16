تفاصيل اختفاء طفلة في الرياض

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، تفاصيل اختفاء طفلة صغيرة من منزل أسرتها بأحد أحياء الرياض، مساء اليوم.

وقالت المصادر إن الجهات الأمنية كثفت من جهودها وعمليات البحث فور تلقي معلومات اختفاء الطفلة فيما تبين بعد وقت قصير أن الطفلة موجودة في منزل أحد جيران الأسرة وبصحة جيدة ولم تتعرض لأي أذى.

ونفت المصادر شائعة تعرض الطفلة للاختطاف، داعيه إلى عدم تداول الشائعات.