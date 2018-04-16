الصندوق العقاري: سنعلن عن آلية دعم العسكريين قريبًا

نايف السالم(صدى):

قال صندوق التنمية العقاري، اليوم الاثنين، إنه سيعلن عن آلية دعم العسكريين قريبًا.

وجاء تلك رداً على سؤال من أحد المغردين على حساب الصندوق العقاري بموقع التواصل الاجتماعي ‘‘ تويتر ‘‘ الذي قال فيه متى دعم العسكريين؟ .

يذكر أن هناك مبادرة لتوجيه القروض السكنية المدعومة إلى العسكريين الذين هم في الخدمة والمسجلين في قوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.