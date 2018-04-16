  • الإثنين 16

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. سائق متهور ينجو من الموت في سيل متدفق

بالفيديو.. سائق متهور ينجو من الموت في سيل متدفق

بالفيديو.. سائق متهور ينجو من الموت في سيل متدفق
نايف السالم(صدى):

قام أحد الموطنين بتوثيق مقطع فيديو بواسطة جوالة، محاولة سائق متهور حاول العبور بمركبته من خلال سيل متدفق بأحد الطرق، الذي ولم يوضح مكان تصويره في المملكة.

وتوقع مصور الفيديو عدم قدرة قائد المركبة على عبور السيل، وطالبه بالعودة، بينما وصفه آخرون بقلة العقل وتعريض نفسه للخطر.

وأظهر مقطع الفيديو، اقتحم السائق المتهور للسيل المتدفق، والذي كاد أن يجرفه في طريقه، لكنه سارع بالعودة، وسخر أحد المعلقين في المقطع المصور من قائد الحافلة المتهور، طالبًا منه تكرار المحاولة في يوم آخر.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6918 ] نشر منذ 3 دقائق

والله من نقص العقل سواقة كلها تهور وخبال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *