هياط السناب يفسد فرحة عروس في الطائف
وجدت عروس بجنوب الطائف نفسها مطلقة بعد أقل من سبعة أيام على زفافها ، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها بفستان الزفاف وهي تتبادل التهاني مع صديقاتها .
وتعود التفاصيل، بحسب مصدر خاص بـ ” صدى ” الى أن العروس الشابة استجابت لرغبة صديقاتها بتصوير لحظة العمر عبر تطبيق ” سناب شات ” ، اعتقادًا منها بصعوبة انتشار المقطع، إلا أن الرياح جاءت بما لاتشتهى السفن ، وما هي إلا أيام معدودات حتى وصل المقطع إلى أسرة الزوج الذي لم يستطع تحمل الموقف وفضل الانفصال بهدوء تاركاً عروسه تعض أصابع الندم على نشوة لم تلقى لها بالًا ؟!
خالد[ عدد التعليقات: 858 ] نشر منذ 40 دقيقة
خل التصوير والهياط ينفعها
فهد[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 39 دقيقة
هذي اخرة التواصل الاجتماعي,,,اذا بتعرف هيك ما كانت تصور
ابو راكان[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 37 دقيقة
متخلف طيب ذي مالها ذنب وبعدين ذي صور ولا فديو راح بالغلط
ذي غلطة وعلى اول خطاء يتم الطلاق
أقول والله ان غلطان
يمكن ابر كلها يا معقد
فيصل[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 37 دقيقة
انا ما احب هذي الاشياء ,,,,البنات دائما ما يضرون بعضهم
خلود[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 35 دقيقة
كان يكبر عقله شوي ,,, ما مستاهلة ها القد
تركي[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 33 دقيقة
عندك حق ابو راكان يعني عشان غلطة بيطلقها ,,,حرام هي ما لها ذنب
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8445 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله المستعان ماله داعي تصوير ونشر☺
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1321 ] نشر منذ 27 دقيقة
ابو راكان والله قمة التخلف بعقلك الا والله انه كفو هذي ما فيها خير ويش الله حادها تتصور
بتقول لي صديقاتها ومالها ذنب الا لها ذنب ونص فيما بعد يطلبوا منها اي شيء وتنفذ الاخت المطيعه غير آهبه بأنها عار لاسرتها ولزوجها ولعفتها اولا وقبل كل شيء
وانتي يالاخت خلود يكبر عقله وصور زوجته منتشره وبفستان الزفاف وشايفه الموضوع مو مستاهل
يمكن عندك وعند ابو راكان مو مستاهل الموضوع لانه ربما عندكم الوضع فري وطبيعي
ابو راكان لو كانت اختك او زوجتك عادي ؟؟
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1321 ] نشر منذ 26 دقيقة
ابو راكان لا تكذب وتقول ايوه عادي
اذا عادي يالله ورينا صورة زودجتك او اختك اشنرها خلنا نشوف
اكيد كوتك الكلمه
عشان تعرف التخلف وين
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 24 دقيقة
ياويل حالي 😰مسكينه مامدها تتهنى حسبي الله على من كان السبب المفروض الجوالات تنشال وممنوع دخولها
والواحد مايدري في قلوب الناس في بعضهم ماتخاف الله وتلقط دام في مصوره يكفي او اختى غيره مااسمح اي احد يصور مادري بقلوب البشر يوم معك وبعدها ضدك السلامه ضروريه بها الحالات
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1321 ] نشر منذ 22 دقيقة
والله يالبنات زودوها زياده
الله يستر من الجاي وبس
الوحده ماعادت تفكر في غفتها وشرفها ولا شرف الله اهلها اللي تعبوا بتربيتها
هذا نهاية التطور والانفتاح
قدروا الغرب وغلبونا ووصلوا لمبتغاهم واللي يبونه من المسلمين انهم ينسوا عاداتهم وتقاليدهم ونظافة قلوبهم
لانهم محسودين
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9806 ] نشر منذ 19 دقيقة
بســـبب الِســـناب طــار ابـو الشــــباب .🕊.
رااايق[ عدد التعليقات: 4498 ] نشر منذ 18 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله *!!!
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4310 ] نشر منذ 18 دقيقة
وووااااوووو ايش الفيلم الهندي هذا ….😏
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45781 ] نشر منذ 16 دقيقة
تستاهل ماجاها ، الهبلا ,,
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6918 ] نشر منذ 9 دقائق
والله من الكذب أصلاً الزواجات عندنا بدون جوالات خلّونا من الكذب