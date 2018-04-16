هياط السناب يفسد فرحة عروس في الطائف

خاص(صدى):

وجدت عروس بجنوب الطائف نفسها مطلقة بعد أقل من سبعة أيام على زفافها ، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها بفستان الزفاف وهي تتبادل التهاني مع صديقاتها .

وتعود التفاصيل، بحسب مصدر خاص بـ ” صدى ” الى أن العروس الشابة استجابت لرغبة صديقاتها بتصوير لحظة العمر عبر تطبيق ” سناب شات ” ، اعتقادًا منها بصعوبة انتشار المقطع، إلا أن الرياح جاءت بما لاتشتهى السفن ، وما هي إلا أيام معدودات حتى وصل المقطع إلى أسرة الزوج الذي لم يستطع تحمل الموقف وفضل الانفصال بهدوء تاركاً عروسه تعض أصابع الندم على نشوة لم تلقى لها بالًا ؟!