بالفيديو.. نائب رئيس شعبة الهندسة بالمنطقة الخامسة: المليشيات حوّلت ” ميدي ” إلى حقل ألغام

سعيد العجل(صدى):

تواصل الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش انتزاع المئات من الألغام المتنوعة التي زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية في أحياء وشوارع مدينة ميدي بمحافظة حجة، قبل دحرها منها نهاية الأسبوع الماضي.

وفي تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، قال نائب رئيس شعبة الهندسة بالمنطقة العسكرية الخامسة المقدم ضيف احمد مرير، إن مليشيات الحوثي الانقلابية زرعت شبكة من الألغام المتنوعة في جميع الأماكن بمدينة ميدي، وإن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش تعمل بشكل متواصل على انتزاعها تمهيداً لعودة الأهالي إلى منازلهم.

وأضاف بأن الفرق الفنية عملت- خلال اليومين الماضيين- على فحص المدينة بالكامل ووجدت أن المليشيات قامت بتفخيخ معظم المنازل والطرقات الرئيسية والفرعية والمحلات التجارية وحتى انها زرعت عبوات متفجرة تحت الأشجار.

وأوضح المقدم مرير، أن الفرق الهندسية تمكنت- حتى الآن- من انتزاع حوالي 250 لغم (مختلفة الأحجام والأنواع)، من بعض الأماكن والشوارع الرئيسية بالمدينة وتواصل العمل لتطهير بقية المنازل والشوارع الفرعية.

وعن أنواع الألغام التي وجدتها الفرق الهندسية، قال المقدم ” مرير ” ، إن جميع الأماكن في ” مدينة ميدي ” مفخخة بالكامل بأنواع مختلفة من الألغام، بعضها، وضعت بداخل ” مواسير ” بلاستيكية وأخرى في أخشاب، إضافة إلى ألغام أخرى وضعت في دبات الزيت الفارغة (20 لتر)، إلى جانب العبوات الناسفة المتنوعة والألغام الفردية وألغام العربات.

ولفت نائب رئيس شعبة الهندسة بالمنطقة العسكرية الخامسة، إلى أن ” الفرق الهندسية لا زالت مستمرة في عملية تطهير المدينة وما حولها، لليوم الثالث على التوالي، وتبذل جهودًا مضاعفة لتطهير المدينة بالكامل قبل عودة الأهالي إلى منازلهم بأمان، فالمليشيات الإجرامية جعلت من المدينة حقلاً للألغام بجميع أنواعها وتفننت في إخفائها بشتى الحيل ” .

يذكر أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش قد انتزعت قرابة 6 آلاف لغم من أطراف مدينة ميدي قبل تحريرها بالكامل، ومنها: (2616) ألغام عربات، و(2268) لغم فردي، و(232) عبوة ناسفة، و(654) دواسات، و(32) لغم مضلي، و(40) لغم بحري، وبحسب أعضاء في الفرق الهندسية فإن غالبية هذه الألغام صناعة إيرانية.