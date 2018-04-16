” الزويهري ” يشيد برئاسة ماجد النفيعي للأهلي
أكد مساعد الزويهري ، الرئيس السابق للنادي الأهلي ، إن الراقي يحتاج للدعم والتكاتف خلال الفترة المقبلة ، مرحبًا برئاسة ماجد النفيعي الذي حرص على مؤازرة النادي خلال فترة رئاسته الماضية .
وأشار ” الزويهري ” إلى أن ” النفيعي ” يملك فكرًا رياضيًا عاليًا ، فضلًا عن تخصصه في الاستثمار الرياضي ، مضيفًا ” أتوقع أن وجوده على الهرم سيقود النادي إلى بر الأمان فهو الذي يجمع بين الإدارة والاستثمار وهذا ما يحتاجه الأهلي ” .
وشدد على أنه سيظل داعمًا للراقي ، ولن يتخلى عنه ، لافتًا إلى أن وجوده في النادي واجب عليه خاصةً في ظل وجود ” النفيعي ” .
ناصر[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 51 دقيقة
أتوقع أن وجوده في النادي مكسب
فهد[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 50 دقيقة
إذ يود يقدم خطة قبل ما يدخل النادي
فيصل[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 49 دقيقة
الراقي يستحق مكانة اعلى بكثير