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” الزويهري ” يشيد برئاسة ماجد النفيعي للأهلي

” الزويهري ” يشيد برئاسة ماجد النفيعي للأهلي
نواف السالم(صدى):

أكد مساعد الزويهري ، الرئيس السابق للنادي الأهلي ، إن الراقي يحتاج للدعم والتكاتف خلال الفترة المقبلة ، مرحبًا برئاسة ماجد النفيعي الذي حرص على مؤازرة النادي خلال فترة رئاسته الماضية .

وأشار ” الزويهري ” إلى أن ” النفيعي ” يملك فكرًا رياضيًا عاليًا ، فضلًا عن تخصصه في الاستثمار الرياضي ، مضيفًا ” أتوقع أن وجوده على الهرم سيقود النادي إلى بر الأمان فهو الذي يجمع بين الإدارة والاستثمار وهذا ما يحتاجه الأهلي ” .

وشدد على أنه سيظل داعمًا للراقي ، ولن يتخلى عنه ، لافتًا إلى أن وجوده في النادي واجب عليه خاصةً في ظل وجود ” النفيعي ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 51 دقيقة

أتوقع أن وجوده في النادي مكسب

[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 50 دقيقة

إذ يود يقدم خطة قبل ما يدخل النادي

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 49 دقيقة

الراقي يستحق مكانة اعلى بكثير

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