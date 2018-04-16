بالفيديو.. نشوب حريق في المدرسة الابتدائية 201 بالرياض

علي القحطاني(صدى):

نشب صباح اليوم الإثنين، حريق في المدرسة الابتدائية الـ 201 للطالبات بحي المنار في الرياض؛ بسبب تماس كهربائي نتج عنه احتراق كتب وحقائب الطالبات، فيما لم يصب أحد ولله الحمد.

وفي التفاصيل: أنشب حريق في أحد الفصول في تمام الساعة 9 صباحًا اندلع حريق في المدرسة 201 الابتدائية للبنات ‏الواقعة في حي المنار في مدينة الرياض بسبب تماس كهربائي بأحد المكيفات، وتم إخلاء بقية الفصول ولله الحمد قبل أن تصلها الأدخنة ” ، ولم يسجل أي إصابات أو وفيات، ولله الحمد ” .

ونتج عن الحريق احتراق عدد من حقائب الطالبات وكتبهن إضافة إلى انتشار كثيف للدخان داخل المدرسة ” .

وناشد العاملون بالمدرسة الوزارة بتكثيف الصيانة الدورية للمدرسة لاسيما التمديدات والأسلاك الكهربائية والمكيفات والطفايات لتجنب تكرار هذا الحريق.