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متخصص يوضح حقيقة ارتفاع فواتير الكهرباء بسبب شواحن الجوالات

متخصص يوضح حقيقة ارتفاع فواتير الكهرباء بسبب شواحن الجوالات
حمود العنزي (صدى):

كشف المتخصص الكهربائي ، منصور الشيباني ، عن عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات في بعض المجموعات على تطبيق الرسائل ” واتساب ” ، فيما يتعلق بارتفاع فواتير الكهرباء بسبب شواحن الجوالات وبعض الأجهزة الإلكترونية .

وأشار ” الشيباني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” إلى أن الشاحن والأجهزة الإلكترونية مثلها كالرسيفر والتلفزيون لا تستهلك كهرباء عالية .

ولفت إلى أن الاستهلاك الزائد يتمثل في التكييف والإضاءة إن كانت ” هالوجين ” وبعدها بقية الأجهزة الكهربائية ، أما رسائل ” الواتساب التي تشير إلى أن ارتفاع الفاتورة بسبب الشواحن فهي غير صحيحة إطلاقًا .

 


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