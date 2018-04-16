بالصور.. نائب أمير جازان يزور أسر شهداء العارضة

تركي السالم(صدى):

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهداء ” الجندي أول جابر بن يحيى جابر القيسي أحد منسوبي قوة الأفواج بجازان، والجندي محمد بن موسى محمد الفيفي، أحد منسوبي القوات البرية بجازان، والمواطن محمد بن مفرح جابر القيسي ” -رحمهم الله- الذين استشهدوا بالحد الجنوبي.

وعبّر خلال زيارته لأسر وذوي الشهداء بمحافظة العارضة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهداء، سائلاً الله تعالى أن يتقبلهم بواسع رحمته ومغفرته.

وأكد سموه، أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.