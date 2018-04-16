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البنك الأهلي التجاري يعلن وظائف شاغرة للجنسين

البنك الأهلي التجاري يعلن وظائف شاغرة للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

أتاح البنك الأهلي التجاري، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين والمواطنات ، من حمَلة شهادة الدبلوم العالي ودرجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، التمويل والاستثمار، الأعمال البنكية، التأمين، المبيعات، لغة إنجليزية، حاسب آلي؛ وذلك للعمل بفروع إدارات البنك في جازان، وضباء .

وأشار البنك ، إلى أنّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى موظفة خدمات عملاء سيدات في فروع جازان والداير، بالإضافة إلى موظف خدمات عملاء للرجال في تبوك وضباء .

ولفت البنك ، إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءًا من 15 أبريل الجاري ، موضحًا للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول (هنا) .

 


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