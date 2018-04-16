رئيس الهلال السابق يكشف عن علاقته بسامي الجابر

ماجد محمد(صدى):

أوضح الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال سابقًا ، أن علاقته بالرئيس الحالي للزعيم ، سامي الجابر أخوية ، مؤكدًا إنه يدعمه خلال مهمته القادمة .

وأشار رئيس الهلال سابقًا ، في تصريح له ، إلى أنه بالرغم من اختلافاته مع ” الجابر ” في العمل ، فلا يعني ذلك أنه لا يرتبط معه بعلاقة صداقة قوية ، مضيفًا ” الاختلاف لايفسد للود قضية ” .

وتابع قائلًا ” سامي الجابر خدم الهلال ، وهو يستحق رئاسة الزعيم ، ولن نتوانى عن خدمة النادي في وجوده ” .

ولفت الأمير محمد ، إلى أنه من الطبيعي أن يرأس ” الجابر ” الهلال ، خاصةً في ظل تشابهه مع النجم الألماني الشهير فرانز بيكنباور الذي ترأس بايرن ميونخ .