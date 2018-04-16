عمل الرياض يضبط 6 مخالفات وإنذار 11 منشأة تجارية

علي القحطاني(صدى):

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس، بالتعاون مع قوة الضبط الميداني، حملة تفتيشية مشتركة على أحد مجمعات الإتصالات الكبرى بحي المرسلات، للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات لقرار توطين قطاع الإتصالات وقصر العمل في بيع وصيانة الجوالات على السعوديين.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 6 مخالفات للمادة 36 وتوجيه 11 إنذار للمنشآت، وضبط 8 وافدين مخالفين لنظام الإقامة والعمل، تم تسليمهم للجهات المختصة تمهيداً لإنهاء اجراءات ترحيلهم.

وأوضح مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع العمل أحمد المطوع أن المفتشين الميدانيين اكتشفوا محاولة عدد من الوافدين التحايل على أنظمة الوزارة من خلال بيع وصيانة الجوالات لبعض عملاء السوق في الشوارع الجانبية والأرصفة، نتيجة لتطبيق النظام على المحلات وتوطينها بشكل كامل حسب الأنظمة والتشريعات الوزارية مما جعلهم يلجأون للتحايل بهذه الطريقة.

وأكد أن فرع الوزارة يقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية للقضاء على هذه الظاهرة بحكم الاختصاص وضبط المخالفين والمتحايلين على الأنظمة حيث تتوزع الفرق التفتيشية لرصدهم ومتابعة تحركاتهم قبل وأثناء الحملة.