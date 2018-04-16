حكم بالتعدد يضع زوجًا مغربيًا في مأزق

مليكة فؤاد(صدى):

تسبب حكم أصدرته محكمة مغربية ، في تحول حياة زوج إلى جحيم ، بعدما واجه هجومًا حادًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، ممن اتهموه بقلة الوفاء .

وكانت محكمة في مدينة الناظور الواقعة شرقي المغرب، قد أصدرت حكمًا يسمح لزوج بالتعدد ، بعد إصابة زوجته بداء السكري ، بناءا على طلب تقدم به في وقت سابق ، بأن زوجته مريضة ولم تعد قادرة على القيام بواجباتها الزوجية وهو ما أكدته السيدة خلال الجلسة .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة الحكم والتي تحمل عنوان ” إصابة الزوجة بمرض السكري يعتبر مبررًا موضوعيًا استثنائيًا يعطي الزوج الحق في التعدد ” ، حيث شنوا هجومًا كبيرًا عليه بسبب عدم تقديره لزوجته .