حكم بالتعدد يضع زوجًا مغربيًا في مأزق
تسبب حكم أصدرته محكمة مغربية ، في تحول حياة زوج إلى جحيم ، بعدما واجه هجومًا حادًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، ممن اتهموه بقلة الوفاء .
وكانت محكمة في مدينة الناظور الواقعة شرقي المغرب، قد أصدرت حكمًا يسمح لزوج بالتعدد ، بعد إصابة زوجته بداء السكري ، بناءا على طلب تقدم به في وقت سابق ، بأن زوجته مريضة ولم تعد قادرة على القيام بواجباتها الزوجية وهو ما أكدته السيدة خلال الجلسة .
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة الحكم والتي تحمل عنوان ” إصابة الزوجة بمرض السكري يعتبر مبررًا موضوعيًا استثنائيًا يعطي الزوج الحق في التعدد ” ، حيث شنوا هجومًا كبيرًا عليه بسبب عدم تقديره لزوجته .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45781 ] نشر منذ 24 دقيقة
اباح الإسلام لبتعدد للرجل ,,
,, فما الضير في هذا ، وخصوصاً ان هناك عذر ..؟
,, عالم تحب اللقافه وعاملين انفسهم اهل علم وثقافه ,,