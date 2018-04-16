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حكم بالتعدد يضع زوجًا مغربيًا في مأزق

حكم بالتعدد يضع زوجًا مغربيًا في مأزق
مليكة فؤاد(صدى):

تسبب حكم أصدرته محكمة مغربية ، في تحول حياة زوج إلى جحيم ، بعدما واجه هجومًا حادًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، ممن اتهموه بقلة الوفاء .

وكانت محكمة في مدينة الناظور الواقعة شرقي المغرب، قد أصدرت حكمًا يسمح لزوج بالتعدد ، بعد إصابة زوجته بداء السكري ، بناءا على طلب تقدم به في وقت سابق ، بأن زوجته مريضة ولم تعد قادرة على القيام بواجباتها الزوجية وهو ما أكدته السيدة خلال الجلسة .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة الحكم والتي تحمل عنوان ” إصابة الزوجة بمرض السكري يعتبر مبررًا موضوعيًا استثنائيًا يعطي الزوج الحق في التعدد ” ، حيث شنوا هجومًا كبيرًا عليه بسبب عدم تقديره لزوجته .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 45781 ] نشر منذ 24 دقيقة

اباح الإسلام لبتعدد للرجل ,,

,, فما الضير في هذا ، وخصوصاً ان هناك عذر ..؟

,, عالم تحب اللقافه وعاملين انفسهم اهل علم وثقافه ,,

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