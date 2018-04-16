بالفيديو.. مخترع يطالب مقابلة الملك أو ولي العهد
طالب المخترع خالد عطيف عبر مقطع فيديو ، مقابلة وتكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله أو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة حصوله على أفضل اختراع على مستوى العالم ونيله الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي ، من بين أكثر من 900 مشارك و 45 دولة عن اختراعه ” إحساس الألوان ” للمكفوفين .
وتمنى المخترع أن يستجيب ولاة الامر لطلبه قائلًا: هم احرص الناس على تميز ابناء الوطن وتبني الناجحين.
الجوهرة[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين
متأكدون من أنهم سوف يشملوه برعايتهم
فهد[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 2 ساعتين
نتمنى ان يصل صوته
فيصل[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفقه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9806 ] نشر منذ 1 ساعة
يســتاهــل ألتــكريــم .
ابو ياسر.[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 1 ساعة
والله انك كفو …وتستاهل كل خير
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28601 ] نشر منذ 1 ساعة
رمضان قرب🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28601 ] نشر منذ 22 دقيقة
مصاريف🤗🤗🤗
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4310 ] نشر منذ 17 دقيقة
فكره مررره جميله 😍 الله يوفقه