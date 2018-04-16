بالفيديو.. مخترع يطالب مقابلة الملك أو ولي العهد

نايف السالم(صدى):

طالب المخترع خالد عطيف عبر مقطع فيديو ، مقابلة وتكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله أو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة حصوله على أفضل اختراع على مستوى العالم ونيله الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي ، من بين أكثر من 900 مشارك و 45 دولة عن اختراعه ” إحساس الألوان ” للمكفوفين .

وتمنى المخترع أن يستجيب ولاة الامر لطلبه قائلًا: هم احرص الناس على تميز ابناء الوطن وتبني الناجحين.