خبراء يكشفون حقيقة اختفاء جثة صدام حسين
أوضحت مصادر إعلامية حقيقة ما أشيع حول نبش قبر الرئيس العراقي السابق صدام حسين في مسقط رأسه بقرية العوجة بمدينة تكريت، عاصمة محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد، وأن مكان جثته الآن مجهول.
وقالت المصادر إن شيعة العراق خصوصًا احتفلوا بإعدامه في الشوارع، لكن عملية الإعدام شكلت صدمة لدى السنة؛ لتزامنها مع أول يوم من عيد الأضحى.
وأضافت ودُفن صدام في نفس ليلة إعدامه، بعدما أجبرت الحكومة العراقية عائلته على دفن الجثة سريعًا في قريته ” دون تأخير لأي سبب كان ” ، وفق وثيقة رسمية.
ووتابعت: دُفن صدام داخل قاعة استقبال كان قد بناها هو نفسه في بلدة العوجة، من دون ضجة.
وأشارت إلى أن شوارع بغداد، تنقسم الآراء اليوم، بعد 15 عامًا من الغزو الأمريكي، حيال صوابية إسقاط النظام السابق من عدمها، حيث يقر الجميع بأن صدام كان ديكتاتورًا، لكن البعض يلقبه بـ ” الطاغية المحبوب ” ، الذي كان الأمن في البلاد سمة سنين حكمه، على عكس أحوال اليوم.
نهى[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه
فهد[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله الحقيقة ماتت معه
فيصل[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 2 ساعتين
البعض يراه زعيم والبعض يراه فاسد ولا نعرف اين الحقيقة
الواقع[ عدد التعليقات: 6028 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاشك بأنه دكتاتور وقرارته عننترية وكان طموحه نفس طموح إيران حاليا وهو احتلال الخليج ولكن سرعان هزمه الملك فهد رحمه الله بالتحالف الدولي وجعل منه ومن جيشه أضحوكة للعالم ثم ضعف جدا وأخذ أعدائه من التابعين لإيران مذهبيا في محاكمته وشنقه
العدناني[ عدد التعليقات: 2046 ] نشر منذ 1 ساعة
على مافيه من سوء ,, لكن الشيعة ما أخبث منهم شي
المر[ عدد التعليقات: 1091 ] نشر منذ 46 دقيقة
كان له اطماع في الخليج احتل الكويت وشرد اهلها وجاه مايستحقه لكن كان كاتم ايران والشيعه اللي عنده
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28601 ] نشر منذ 33 دقيقة
رجل بكل ماتعنيه الكلمة
حتى وهو ميت
مازال العالم يرتعب منه😐