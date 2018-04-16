شيفروليه بولت تفوز بجائزة سيارة العام الخضراء

عادل الحربي(صدى):

أن تحصل سيارة على لقب سيارة العام وعمرها لم يتجاوز العامين فذلك إنجاز يُحسب لصانعتها، وهذا بالضبط ما حدث مع السيارة الكهربائية بولت التي تنتجها شيفروليه منذ عام 2016 وقدمتها كإصدار عام 2017، وسرعان ما لقيت نجاحًا واضحًا كان أحد أسباب فوزها باللقب.

انعقدت اللجنة المسؤولة عن التحكيم لتحدد سيارة العام الخضراء في كندا، وهي لجنة مكونة من 12 صحفيًا في مجال السيارات، ومعيارهم في التحكيم كان أن تجمع السيارة بين الفوائد البيئية وجاذبية السوق الكبيرة، وهو ما توفر بالضبط في السيارة بولت بالإضافة إلى سيارتين أخريين جاءتا بعدها في الترتيب هما كرايسلر باسيفيكا الهجينة، وهيونداي أيكونيك الهجينة، فقد حصلت بولت على ستة أصوات من الاثني عشر صوتًا، وحصلت أيونيك على أربعة أصوات بينما حصلت باسيفيكا على صوتين .

وتأتي السيارة بولت بمحرك كهربائي قادر على إنتاج قوة 200 حصان يعمل مع بطارية ليثيوم أيون، لتتمكن السيارة من قطع مسافة 383 كيلو مترًا اعتمادًا على شحنة كاملة قبل أن تحتاج إلى إعادة الشحن مرة أخرى.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي تحصل فيها إحدى سيارات شيفروليه على اللقب، ففي عام 2016 حصلت عليه السيارة شيفروليه فولت، ويبدو أن شيفروليه مصممة على الاستئثار باللقب بسياراتها الكهربائية التي تجمع بين الأداء المميز والجاذبية الكبيرة للعملاء.