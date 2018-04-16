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بالفيديو .. ” الزامل ” يوضح حقيقة انضمام ياسر القحطاني لإدارة القادسية

بالفيديو .. ” الزامل ” يوضح حقيقة انضمام ياسر القحطاني لإدارة القادسية
ماجد محمد(صدى):

كشف مساعد الزامل ، رئيس نادي القادسية الجديد ، عدم صحة ما تردد مؤخرًا حول انضمام ياسر القحطاني قائد الهلال ونجم المنتخب الوطني المعتزل ، إلى إدارة نادي القادسية .

وأشار ” الزامل ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” الخيمة ” ، إلى أنه لم يتخذ قرارًا في هذا الشأن حتى الآن ، موضحًا أن ” القحطاني ” يعد من أبناء النادي وإدارة الفريق تتشرف بكل من يخدمها ، إلا أنه لم يعرض عليه منصبًا إداريًا .

ولفت إلى أنه لايزال يعمل على ترتيب الأوضاع داخل النادي ، قبل أن يتخذ قرارًا بتشكيل مجلس الإدارة الجديد .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 2 ساعتين

اخبار كثيرة متداولة عنه امبارح سمعنا راح يكون في ادارة الهلال

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يوفقه على كل حال

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