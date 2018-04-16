أمجد طه: نظام قطر يأتي بأساتذة من جامعات كرتونية لمهاجمة المملكة

طلال الضوي(صدى):

نشر أمجد طه خبير الشؤون السياسية والإستراتجية مقطع فيديو، اليوم الإثنين،عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لأستاذ جامعي يهاجم المملكة والإمارات والبحرين ومصر.

وعلق أمجد على الفيديو قائلًا: نظام قطر يأتي بأساتذة خشبيون من جامعات كرتونية لمهاجمة السعودية والإمارات و البحرين ومصر والدفاع عن نظام شرق جزيرة سلوى، ومع هذا فاشل، والضيف توهـق، وموب عارف كيف يدافع عن شيء لا يستحق الدفاع لاوجمول يقول له خذ راحتك.