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أمجد طه: نظام قطر يأتي بأساتذة من جامعات كرتونية لمهاجمة المملكة

أمجد طه: نظام قطر يأتي بأساتذة من جامعات كرتونية لمهاجمة المملكة
طلال الضوي(صدى):

نشر أمجد طه خبير الشؤون السياسية والإستراتجية مقطع فيديو، اليوم الإثنين،عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لأستاذ جامعي يهاجم المملكة والإمارات والبحرين ومصر.

وعلق أمجد على الفيديو قائلًا: نظام قطر يأتي بأساتذة خشبيون من جامعات كرتونية لمهاجمة السعودية والإمارات و البحرين ومصر والدفاع عن نظام شرق جزيرة سلوى، ومع هذا فاشل، والضيف توهـق، وموب عارف كيف يدافع عن شيء لا يستحق الدفاع لاوجمول يقول له خذ راحتك.


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