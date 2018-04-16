أمجد طه: نظام قطر يأتي بأساتذة من جامعات كرتونية لمهاجمة المملكة
نشر أمجد طه خبير الشؤون السياسية والإستراتجية مقطع فيديو، اليوم الإثنين،عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لأستاذ جامعي يهاجم المملكة والإمارات والبحرين ومصر.
وعلق أمجد على الفيديو قائلًا: نظام قطر يأتي بأساتذة خشبيون من جامعات كرتونية لمهاجمة السعودية والإمارات و البحرين ومصر والدفاع عن نظام شرق جزيرة سلوى، ومع هذا فاشل، والضيف توهـق، وموب عارف كيف يدافع عن شيء لا يستحق الدفاع لاوجمول يقول له خذ راحتك.
نظام #قطر يأتي بـأساتذة خشبيون من جامعات كرتونية لمهاجمة #السعودية والإمارات و #البحرين ومصر والدفاع عن نظام شرق #جزيرة_سلوى .. ومع هذا فاشل.. والضيف توهــق 😅 وموب عارف كيف يدافع عن شيء لا يستحق الدفاع😲لا وجمول يقول له خذ راحتك 😅.#امجد_طه @jamalrayyan
pic.twitter.com/bmXH4WWgDd
— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) ١٦ أبريل، ٢٠١٨
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