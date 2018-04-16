” آل الشيخ ” يهنئ منصور بن زايد بفوز مانشستر سيتي

ماجد محمد(صدى):

هنأ رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، مالك نادي مانشستر سيتي ، وزير شؤون الرئاسة في الإمارات ، الشيخ منصور بن زايد ، بعد فوز الفريق ببطولة الدوري الإنجليزي .

ونشر ” آل الشيخ ” صورة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، تجمع بين الشيخ محمد بن زايد والشيخ طحنون بن زايد والشيخ منصور بن زايد ومحمد مبارك المزروعي ، أثناء احتفالهم بالفوز ، وعلق عليها قائلًا ” مبروووك للشيخ منصور بن زايد ” .