” آل الشيخ ” يهنئ منصور بن زايد بفوز مانشستر سيتي
هنأ رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، مالك نادي مانشستر سيتي ، وزير شؤون الرئاسة في الإمارات ، الشيخ منصور بن زايد ، بعد فوز الفريق ببطولة الدوري الإنجليزي .
ونشر ” آل الشيخ ” صورة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، تجمع بين الشيخ محمد بن زايد والشيخ طحنون بن زايد والشيخ منصور بن زايد ومحمد مبارك المزروعي ، أثناء احتفالهم بالفوز ، وعلق عليها قائلًا ” مبروووك للشيخ منصور بن زايد ” .
فهد[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 19 دقيقة
الف مبروك للنادي
فهد[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 18 دقيقة
يستحقون الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي..مبارك
نهى[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 14 دقيقة
بالتوفيق دائما