نشر : منذ 2 ساعتين 2٬001 3 اخبار رياضية ” آل الشيخ ” يوجه بتعديل مسمى اتحاد الكروس نواف السالم(صدى): أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قرارًا اليوم الإثنين، يقضي بتعديل مسمى الاتحاد السعودي للكروس . وقرر ” آل الشيخ ” أن يتم تعديل مسماه، ليصبح الاتحاد السعودي للياقة البدنية والصحة . الوسوم:آل الشيخ, اتحاد الكروس, اتحاد اللياقة البدنية والصحة
فيصل[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 2 ساعتين
هيك احسن
فهد[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 2 ساعتين
كذا المسمى أوضح
الجوهرة[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب