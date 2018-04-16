  • الإثنين 16

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ” آل الشيخ ” يوجه بتعديل مسمى اتحاد الكروس

” آل الشيخ ” يوجه بتعديل مسمى اتحاد الكروس

” آل الشيخ ” يوجه بتعديل مسمى اتحاد الكروس
نواف السالم(صدى):

أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قرارًا اليوم الإثنين، يقضي بتعديل مسمى الاتحاد السعودي للكروس .

وقرر ” آل الشيخ ” أن يتم تعديل مسماه، ليصبح الاتحاد السعودي للياقة البدنية والصحة .


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 2 ساعتين

هيك احسن

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 2 ساعتين

كذا المسمى أوضح

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *