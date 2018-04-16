” آل الشيخ ” يوجه بتعديل مسمى اتحاد الكروس

نواف السالم(صدى):

أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قرارًا اليوم الإثنين، يقضي بتعديل مسمى الاتحاد السعودي للكروس .

وقرر ” آل الشيخ ” أن يتم تعديل مسماه، ليصبح الاتحاد السعودي للياقة البدنية والصحة .