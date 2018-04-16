التشكيل الرسمي للهلال أمام الاستقلال

نواف السالم(صدى):

حدد خوان براون ، التشكيل النهائي للاعبين المشاركين أساسيًا واحتياطيًا في الهلال ، أمام لقاء الاستقلال الإيراني في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الآسيوي والتي تقام مساء اليوم الإثنين .

ويشارك أساسيًا ، حارس المرمى علي الحبسي ، واللاعبين محمد البريك ، ومحمد جحفلي ، وياسر الشهراني ، وعبدالله الزوري ، وعبدالملك الخيبري ، ومحمد كنو ، ومهند فلاتة ، ومختار فلاتة ، وفهد الرشيدي ، وأشرف بن شرقي .

وينضم إلى مقاعد البدلاء ، محمد الواكد ، وناصر الدوسري ، وفيصل درويش ، ومحمد الشلهوب ، ومجاهد المنيع ، وإيزكويل سيروتي ، ونيكولاس ميليسي .