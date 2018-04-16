بدء تلقي طلبات رخص البسطات الرمضانية بجدة

نايف السالم(صدى):

أعلنت بلدية جدة التاريخية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة؛ بدء استقبال طلبات المواطنين للحصول على رخص البسطات الرمضانية إلكترونيًّا؛ وذلك بدءًا من غد الثلاثاء أول شعبان، من خلال التقديم عبر بوابة عملاء الأمانة على موقعها الإلكتروني.

وتتيح التراخيص مزاولة البيع في عدد من الأنشطة المختلفة، تشمل (المعجنات – التمور – البليلة – الحلويات الشعبية – أجبان مختلفة ومخللات – حلويات العيد – مكسرات – الكبدة – البخور والعود).

كما لا يحق التقديم لمن هو حاصل على بسطة دائمة. وبالنسبة إلى النساء، يقتصر تقديم الطلبات على الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات (اللاتي لا يقل عمرهن عن 30 سنة)، بالإضافة إلى توافر الكارت الصحي لممارسي نشاط الأغذية.

يُذكَر أن تسليم المواقع على الطبيعة سيكون يوم الأحد الموافق 27/8/1439هـ حتى يوم الثلاثاء الموافق 29/8/1439هـ.