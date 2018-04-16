بعد الصورة الهزيله لممثل قطر.. عبدالله ” الكذبة ” يواصل تظليله للقطريين

طلال الضوي(صدى):

حاول المعتوه القطري المعروف بـ ” عبدالله العذبة ” او بما يعرف شعبيا ” الكذبة ” تبرير الصور المعبرة التي تناقلتها الصحف ووسائل الإعلام، أمس الأحد، لمندوب بلاده وهو يجلس وحيدًا منبوذًا، خلال حضوره أعمال القمة العربية في الظهران، فارتد قوله عليه موجةً من السخرية والتوبيخ.

وزعم أن الحالة التي ظهر عليها مندوب قطر إلى القمة العربية السفير سيف بن مقدم البوعينين، كانت باختياره؛ نظرًا إلى أنه لم يذهب إلى الظهران ليتبادل الأحاديث الباسمة مع البعض.

وسخر عدد من المغردين منه ، حيث قال أحدهم : أقل شيء كان سولف مع الرئيس الموريتاني، لكن انكشف أمركم للجميع، وتمت مقاطعتكم من الجميع؛ لأنكم مكان شبهة لأي شخص يتحدث معكم لقد فضل الجميع البعد عنكم.

وأضاف آخر: إنت هتزيط؟! تدعي لا يا بيه، هو كان نفسه يتكلم مع أي حد والرؤساء هم اللي كانوا مهملينه وبيعاملوه بمنتهى الاحتقار.

وأضاف مخاطبًا العذبة: بطل كذب وتدليس فيه حاجة واضحة للجميع بما فيهم أنت تكذبون كما تتنفسون.