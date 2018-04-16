” تعليم المخواة ” يحذر من التكلف في إقامة الحفلات بالمدارس

إبراهيم الزهراني(صدى):

أكد مدير التعليم بمحافظة المخواة في الباحة ، علي بن خيران مفرح ، على ضرورة عدم التكلف أثناء إقامة الحفلات الختامية في المدارس ، مشددًا على أهمية الحرص على عدم تحميل منسوبي المدارس أي طلبات مادية أو أعباء أخرى .

وأوضح ” مفرح ” في تعميم قام بتوجيهه ، إلى الميدان التربوي ، إن الإدارة ورد إليها شكاوي بما قد يصاحب بعض احتفالات تكليف بعض الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ، بطلبات قد يترتب عليها مشقة .

ولفت التعميم إلى ضرورة الالتزام بمضمونه وإبلاغ محتواه لكافة منسوبي المدارس ، مضيفًا ” في حال ورود ما يفيد مخالفته بمثل هذه الطلبات فإن قادة المدارس يتحملون مسؤولية ذلك ” .