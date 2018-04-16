الكشف عن الموعد المبدئي لكأس السوبر المصري السعودي

طلال الغامدي(صدى):

أعلن رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم ، عامر حسين ، عن الموعد المبدئي لمباراة كأس السوبر المصري السعودي .

وأشار ” حسين ” إلى أنه تم الاتفاق مبدئيًا على شهر أغسطس القادم كموعد مبدئي لخوض لقاء كأس السوبر الذي عاد بعد أكثر من 15 عامًا ، ليجمع بين بطلي الدوري لهذا الموسم .

ولفت إلى أنه الاتحاد المصري يعمل حاليًا على التنسيق مع الاتحاد السعودي لإقامة اللقاء في هذا الموعد ، مشددًا على أنه سيتم عقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، هاني أبو ريدة ، خلال الساعات المقبلة ، للاستقرار على الموعد النهائي للكأس .