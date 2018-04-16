” الجوازات ” تدعو المسافرين للتقيد بمدة صلاحية جواز السفر

علي القحطاني(صدى):

وجهت المديرية العامة للجوازات، جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة، إلى ضرورة التقيد والالتزام بقوانين وأنظمة البلدان الراغبين السفر إليها، وذلك لعدم تعرضه للعقوبات التي قد تحرمه تحقيق الغرض من السفر.

وأكدت ” الجوازات ” على المواطنين، ضرورة التخطيط المبكر للسفر والتأكد من صلاحية جوازات سفرهم والمدة المتبقية فيها والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم أو للتابعين قبل موعد السفر بوقت كاف تفادياً لضيق الوقت ولكي لا يتعرضوا إلى أي إجراءات بسبب عدم استكمال الشروط والتعليمات المطلوبة مما قد يؤدي إلى تأخير سفرهم.

وقالت ” الجوازات ” : الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر إلى الدول العربية هو ثلاثة أشهر بينما لا يقل عن ستة أشهر في حالة السفر إلى الدول الأخرى، علماً بأن المدة المتبقية لجواز السفر تحتسب من تاريخ مغادرة المملكة.