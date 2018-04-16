بالفيديو.. إضافة التابعين للأم في حساب المواطن

عادل الحربي(صدى):

يتيح برنامج حساب المواطن للأم المتوفى عنها زوجها وكذلك الأرملة التي تعول الأسرة أن تضيف أبناءها كتابعين في حساب المواطن.

وقالت خدمة العملاء في حساب المواطن ردًا على استفسار أرملة لم تقم بإضافة أولادها كتابعين عندما قامت بالتسجيل أول مرة إنه يمكن إضافة الأبناء بشرط تقديم إثبات المرفقات ( صك إعالة أو ولاية أو إثبات احتضان ).

ويلزم لإضافة التابعين ما يلي:

الدخول على موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي ( هنــا ) .

اختيار قسم بيانات التابعين.

البدء في إضافة التابعين من خلال إدخال رقم هوية التابع وتاريخ ميلاده بالتقويم الهجري ووظيفته.

ومن المقرر أن يودع حساب المواطن الدفعة السادسة من الدعم في حسابات المستفيدين البنكية في العاشر من شهر مايو المقبل.

ويواصل حساب المواطن التسجيل في دورة الدفع السابعة والتي امتد التسجيل فيها من 10 أيريل الجاري حتى 10 مايو المقبل.

وتتضمن شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

ويتيح حساب المواطن الاعتراض على الأهلية من خلال آلية التقديم باعتراض في حال عدم استيفاء شروط الأهلية للحصول على الدعم في البرنامج.

وأوضح حساب المواطن أنه يستقبل طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج، عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.