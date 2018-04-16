” آل الشيخ ” يعد جماهير الساحرة المستديرة بتطورات جديدة

طلال الغامدي(صدى):

وعد رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، جماهير كرة القدم أن يحقق إنجازات عديدة خلال الفترة المقبلة في مجال الساحرة المستديرة .

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : كرة القدم معشوقة الجماهير، ستكون بطعم ونكهة مختلفة العام والأعوام القادمة بإذن الله .

وتابع قائلًا ” وضعنا الأساسات رغم التحدي والألم وصبرنا على كثير من الضربات تحت الحزام، ومؤامرات تراوحت بين مقترحات صغار وإشراف بعض من حسبناهم من الكبار ، الآن: ننتظر قطف النتائج بإذن الله تعالى ” .