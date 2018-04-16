بالفيديو.. رد فعل صادم لأبوين مع رجل استدرج ابنتهما لممارسة الجنس

أوتاوا(صدى):

وثق أبوان اعتداءهما على رجل حاول ممارسة الجنس مع طفلتهما البالغة من العمر ١٣ عامًا عبر مقطع فيديو تم بثه بمواقع التواصل الاجتماعي .

وكان وصل الثنائي الكندي إلى منزلهما ليجدا الرجل الذي حضر لممارسة الجنس مع ابنتهما، وفي بث مباشر عبر فيس بوك سجلته الأم اعتدى الأب على الرجل بالضرب وقام بتقييده، لحين وصول الشرطة.

يُشار إلى أنه سيواجه الوالدان تهمة الاعتداء لتقييدهما الرجل بعد إعداد الأم كمينا له، وذلك بالرغم من إبلاغهما الشرطة عن الرجل وتعليقاته الجنسية على حساب ابنتهما عبر إنستجرام، فكان رد فعل الشرطة بأن تقوم بحظره فقط.

فيما نقل الرجل إلى المستشفى، ولم توجه له أي تهمة.