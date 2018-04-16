العفاسي يفتح النار على الإخوان: يفصلون الدولة عن الدين

خالد الظفيري(صدى):

فتح القاريء الشيخ مشاري العفاسي، اليوم الاثنين، النار على جماعة الإخوان؛ عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “.

وقال العفاسي: ” العلمانية تفصل الدين عن الدولة والإخونجية تفصل الدولة برمتها عن الدين! بفصل الناس عن كبار العلماء وإطلاق أبشع الأوصاف عليهم مثل علماء السلاطين وعلماء الحيض والنفاس ولاغرابة فهم يحاربون السنة وأهل الحديث ويتحالفون مع أهل البدع والأهواء من أجل كرسي ! “.