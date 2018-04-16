العفاسي يفتح النار على الإخوان: يفصلون الدولة عن الدين
فتح القاريء الشيخ مشاري العفاسي، اليوم الاثنين، النار على جماعة الإخوان؛ عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “.
وقال العفاسي: ” العلمانية تفصل الدين عن الدولة والإخونجية تفصل الدولة برمتها عن الدين! بفصل الناس عن كبار العلماء وإطلاق أبشع الأوصاف عليهم مثل علماء السلاطين وعلماء الحيض والنفاس ولاغرابة فهم يحاربون السنة وأهل الحديث ويتحالفون مع أهل البدع والأهواء من أجل كرسي ! “.
فهد[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 1 ساعة
اتفق معك تماما
فيصل[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 1 ساعة
يستخدمون الدين ستار بأفعالهم والدين برئ منهم
فيصل[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 1 ساعة
يستخدمون الدين ستار لجرائمهم
الجوهرة[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينتقم منهم
الشاعر[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 17 دقيقة
نحن مسلمون نؤمن بالله ورسولة
لانعرف اخوان وغيرها من المصطلحات
الذي نعرفة انا العلمانين هم الذين يفصلون الدين عن الدولة