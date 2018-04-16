إزالة 2 مليون م2 من التعديات على طريق الطائف في أبها

أبها(صدى):

قامت أمانة منطقة عسير، ممثلة في إدارة مراقبة الأراضي والتعديات، بإزالة ما يزيد على 2 مليون متر مربع من الإحداثات، على طريق الطائف في قرى: ” آل مجمل، وقرية الفيه، وعقبة شعار ” ، بمدينة أبها.

ومن جانبه، أكد عبد الله محمد أبو عزيزة، مدير عام مراقبة الأراضي والتعديات المكلف، أن التعديات المزالة قد تم استحداثها مؤخرًا، موضحًا أنها كانت عبارة عن مخطط عشوائي، ومسوحات وعقوم ترابية وأحواش، تم إحداثها في أراضِ حكومية.

ولفت ” أبو عزيزة ” ، إلى أنه قد تم توجيه معدات الأمانة بمساندة قوة أمنية، وتمت إزالة جميع تلك الإحداثات والتعديات.

فيما بيَن عبود سعد أبو طواري، مشرف قطاع شمال أبها بإدارة مراقبة الأراضي والتعديات، أن أمانة عسير تكثف الدور الرقابي على جميع المواقع بالمنطقة، خاصةَ الأراضي الحكومية، مشددًا على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي، تبعًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.