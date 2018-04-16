ضبط 8 وافدين خالفوا نظام توطين الاتصالات بالرياض

حمود العنزي(صدى):

قام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس الأحد، بالتعاون بتنفيذ حملة تفتيشية مشتركة، على أحد مجمعات الاتصالات الكبرى بحي المرسلات؛ للتأكد من تطبيق أصحاب المحالّ، لقرار توطين قطاع الاتصالات، وقصر العمل في بيع وصيانة الجوالات على السعوديين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 مخالفات، للمادة ” 36 ” ، وتوجيه 11 إنذارًا للمنشآت، وضبط 8 وافدين مخالفين، لنظام الإقامة والعمل، تم تسليمهم للجهات المختصة؛ تمهيدًا لإنهاء إجراءات ترحيلهم.

وفي هذا السياق، قال أحمد المطوع، مساعد مدير عام فرع الوزارة، لقطاع العمل، أن فرع الوزارة يقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ للقضاء على هذه الظاهرة بحكم الاختصاص، وضبط المخالفين والمتحايلين على الأنظمة، حيث توزعت الفرق التفتيشية؛ لرصدهم ومتابعة تحركاتهم قبل وأثناء الحملة.