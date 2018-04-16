بعد عرضها رسميا.. 15 معلومة عن طائرة الحرب الإلكترونية RC-135 Rivet Joint

نايف السالم(صدى):

تضمن ختام فعاليات تمرين درع الخليج المشترك1 المقام، اليوم الاثنين، بالجبيل في المنطقة الشرقية الإعلان بشكل رسمي عن طائرة التجسس والحرب الإلكترونية السعودية الجديدة RC-135 Rivet Joint.

وقامت طائرة التجسس الجديدة بعرض أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والحضور من قادة العرب.

وفيما يلي تقدم ” صدى ” بعض المعلومات والقدرات التي تتميز بها طائرة التجسس والحرب الإلكترونية السعودية:

1-تمتلك الطائرة تقنيات غاية في السرية.

2-ستبقى في الخدمة حتى عام 2045م.

3-يمكنها الطيران والبقاء في الجو لمدة 20 ساعة متواصلة.

4-مداها المعلوماتي 5500 كم.

5-تراقب النشاط الإلكتروني للأعداء.

6-تحلل وتسجل الطيف الكهرومغناطيسي.

7-توجه صواريخ جو- أرض المتوسطة و البعيدة المدى.

8-توفر المعلومات بالوقت الحقيقي لكل ما يجرى في ساحة المعركة من مسافة 300 كم.

9-تستطيع التشويش واعتراض والتنصت على اتصالات العدو ورادارته.

10- تنفذ هجمات وتقوم بحرب إلكترونية استباقية أو مضادة.

11- تزود الطائرات المأهولة وغير المأهولة بالمعلومات وتوجيه أسلحتها.

12- تكشف مواقع رادارات العدو وتوجه الصواريخ المضادة للإشلاع لتدميرها.

13-تحتوي على رادار فتحة صناعية لرسم الخرائط وتحديد الأهداف الأرضية.

14-تسهل عملية التشويش وترصد التحركات في المنطقة.

15-يتكون طاقمها من 3 أفراد بالإضافة إلى 30 مهندس وفني.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أشرف على اختتام مناورات تمرين درع الخليج المشترك1 في الجبيل، بحضور سمو ولي العهد وقادة العرب.

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