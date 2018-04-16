أسرة ” صلاح ” تكشف تفاصيل طردهم طاقم الجزيرة

طلال الغامدي(صدى):

أوضحت أسرة اللاعب المصري، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي تفاصيل قيامهم بطرد طاقم قناة الجزيرة من مدينة 6 أكتوبر المصرية، عقب محاولتها التسجيل مع بعض أقاربهم ومحاولة الإساءة لمصر في العمل الذي من المفترض أن يقدموه عن اللاعب.

وقال صلاح غالي، والد النجم محمد صلاح، أنه طلب من بعض أقاربه من الدرجة الثالثة بطرد القناة القطرية؛ عقب عرضها مليون جنيه على 10 منهم؛ من أجل التسجيل معهم حول نشأة صلاح، ولكنه اكتشف أن الهدف الرئيسي هو الإساءة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتشويه صورة مصر أمام العالم.

وأكد والد اللاعب المصري، أن الإساءة لمصر ورئيسها خط أحمر، لافتًا إلى أن الأسرة جميعها كانت وما زالت من أقوى الداعمين للرئيس السيسي، كما أنه كان ضمن الحملة الرسمية له في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.