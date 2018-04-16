أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بطريف

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف الشيخ مصلح بن مران الرويلي وأعضاء المجلس الذين قدموا للسلام على سموه وتسليم التقرير السنوي لأنشطة وأعمال وبرامج الجمعية .

واطلع سموه على خطة المجلس ، وحثّ على غرس سماحة الدين الحنيف في نفوس الأبناء والطلبة والعمل على تعزيز قيم الاعتدال والتسامح بما يسهم في تعزيز جانب القيم والآداب وإظهار الصورة المشرقة والنماذج المشرفة للدين الإسلامي.

وأكد سموه أن المملكة قامت ومنذ تأسيسها، على خدمة كتاب الله الكريم، بتطبيق أحكامه، وطباعة المصحف الشريف، ونشره في جميع أرجاء العالم، منوهاً بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين , – حفظهما الله – من عناية لكتاب الله، ودعم لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمناطق المملكة كافة .

من جانبهم أعرب رئيس وأعضاء الجمعية عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لدعم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمحافظة طريف , داعين الله أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة المنطقة وأهلها .