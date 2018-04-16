عادات يومية تقومين بها تضر بشعرك.. احذريها

نورة الشهري(صدى):

كلنا نحلم بامتلاك شَعرٍ كثيفٍ لامعٍ وصحيّ، إلا أنّنا قد لا نحظى بذلك، نتيجة إهمالنا لبعض الأمور الأساسية والضرورية لنموّه، وللحفاظ على قوته.

فما هي العادات اليومية، التي لو توقّفتِ عن إهمالها، ستحصلين على شَعر رائع؟

قلّة النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم العميق بشكل يومي، فالنوم الصحي لمدة لا تقلّ عن 7 ساعات سيضمن وصول الدّم وتدفّقه لشعركِ، وبالتالي حصوله على كافة الفيتامينات، والمواد الغذائية اللازمة، ليحافظ على مظهره الصحيّ وكثافته.

التدخين

وهو من أكثر العادات غير الصحيّة، التي تضرّ بالشَّعر، ولا تتسبّب بجفافه وتجعّده، بل أيضاً بزيادة نسبة الشيب فيه ممّا يعطيكِ مظهراً أكبر من عمركِ الحقيقي.

التوتّر الدائم

عدم الحصول على قسط من الراحة العقلية والجسمانية كل يوم، يتسبب بسقوط شعركِ بشكل ملحوظ.

الحرارة العالية

تعريض شعركِ لمصادر الحرارة بشكل يوميّ، من خلال استخدام مكواة الشَّعر، أو مجفّف الهواء الساخن، وغيرها من الأجهزة التي ستضرّه حتماً. امنحي شعركِ قسطاً من الراحة من كلّ ما قد يضرّه، حتى لا يصاب بالتقصّف والجفاف والتلف.